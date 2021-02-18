Популярний український виконавець Костянтин Бочаров, якого всі знають як MELOVIN, вирішив спробувати себе в новому амплуа

Відомо, що співак MELOVIN був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробаченні-2018, пише Politeka.net. Артист з кожним роком набирає все більше популярності, жодного разу епатуючи публіку.

Цього разу співак прийшов у гості на "Наше радіо" в цікавому образі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Артист пофарбував волосся в зелений колір.

MELOVIN сидів у кріслі з великими навушниками на голові. Артист був у чорному пальті, в кофті і штанях.

Костянтин сидів біля мікрофона, вирішивши спробувати себе в новому амплуа і забувши про спів на час. MELOVIN прочитав в ефірі прогноз погоди, ніби справжнісінький діджей.

"Сонечко, як я", - підписав відео співак.

За п'ять годин пост зібрав понад 9000 переглядів.

"Все правильно сказав)) Не дарма ж ми вчора твою унікальну граматику з боєм відстоювали!😅 ", "Все, як треба👌 🤣", "Ти - сонце! Найсвітліше і найяскравіше!", "А ось як тобі ідея, Мел, озвучити Навігатор в якомусь майбутньому?😋 "Через 200 метрів поверни направо, ну я ж сказав направо, а ні наліво. Гаразд, ти все одно сонечко, як я"», "не знаю, як на вулиці, а на душі у мене вже весна, завдяки ось такій "сонечній" людині, ги😁 ☀️", "раді бачити тебе в сонячному настрої! А плани!.. Облизуюся!🔥 ",- написали користувачі мережі.

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