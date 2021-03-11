Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", сверкнула стройными ножками в мини

Артистка рассказала важную новость, которая касается ее работы, пишет Politeka.net. Сейчас популярность звезды только растет. Не так давно Лера впервые снялась в фильме, а сейчас заявила о выходе нового выпуска "Женского квартала".

Запись красотка подкрепила несколькими снимками со съемок.

На фото Товстолес была в компании коллег и сама. На первом снимке звезда позировала в белоснежном мини-платье с короткими рукавами. На ней были полусапожки на каблуках, а также белые колготки.

Блондинка задрала ножку, будто пытаясь оседлать свою коллегу, Татьяну Песик. Обе улыбались.

Рядом в ярких нарядах также можно заметить Екатерину Никитину, Элину Мбани и Ирину Сопонару.

На других снимках заметна Лера в розовом платье и в других образах во время разыгрывания сценок.

"УРААААА! Обычно у меня такая реакция, когда узнаю, что в эту субботу @zhenskiykvartal_official на 1+1 🥰😍 Эти выпуски будут особенно яркими и весенними! Новые смешные образы и звезды 💫 Какая фотка от @tverdohleb_k нравится больше ?)", - написала Лера.

За четыре часа публикация собрала более 800 лайков и много комментариев.

"Послеееееедняяя! Фоном должно быть Scooter- Fire 🔥🔥🔥😅", "Последняя", "Видела вживую 🔥❤️! Кайфанула не по-детски 😂", "Последняя!", "Я бы конечно, проголосовал за вторую, так как там есть Сережа. Но, четвёртая просто вне конкуренции 😁👏🔥", - написали пользователи сети.

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