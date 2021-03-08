Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя в праздничном образе
На фото Лера была в черном прозрачном платье, босоножках и зеленых колготах. Наряд был прозрачным, при этом скрыв самые пикантные места. Красотка шагала вперед, демонстрируя безупречную внешность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Женщины - это шагать в зелёных колготках на встречу приключениям. С праздником ! С 8 марта, мои кошечки", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:
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"Ээээ, ну очень красивая. С праздником тебя, Лерчик", "Богиня, с 8 марта", "Лерка, тебя тоже с 8 марта", "Норма, красивая, с праздником".
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