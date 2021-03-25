Известная украинская актриса Валерия Товстолес, звезда "Женского квартала", устроила жаркую съемку в одном красном белье

Актриса Женского Квартала привыкла быть в центре внимания, ведь девушка довольно разносторонняя личность. В частности, хотя девушка и получила образование по специальности «Финансы и кредит», она решила связать себя с жизнью в телевизионной сфере. Так, Лера уже снималась в шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика» и других.

Причем главным достижением стройной красотки является ее участие во многих модных показах, ведь Лера также работала моделью по всему миру и даже выходила на подиум вместе с Ириной Шейх. Товстолес не составляет труда продемонстрировать фигуру в лучшем свете.

Что она и сделала на последней сьемке. Лера позировала в простом красном белье и соблазнительно выгнулась, демонстрируя в разных позах подтянутую фигуру, за которой тщательно следит в спортзале.

«Какая фотка Ксюши лучше?) 1,2,3?)Студия с невероятной атмосферой», - пишет Лера под фото.

Фанаты не стали ее игнорировать: «огненная🔥; Богиня); первая лучше всего; Очень красивая; На 1 есть *опа, на 3 эмоция 🤷🏻‍♂️; Хорошо🔥; первое лучше; средняя с формами; lady in red; злоупотребляешь одеждой, она тебе не нужна».

Ранее в эфире перед концертом «Женского квартала» Лера не стала скромничать. Девушка продемонстрировала свои таланты во всей красе – просто задрала ногу вверх до самой головы, задирая свой сценичный костюм с неприличным вырезом на бедре. Из-за того, что надеть под такой наряд пришлось довольно незметное белье, кадр получился довольно откровенным.

Момент с поднятой ногой и задравшейся нижней частью костюма, как раз и попал на камеру. Ради большей интриги Лере пришлось зацензурить фото и прикрыть обнаженные ягодицы специальным смайликом.