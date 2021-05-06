Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами кадрами из гримерки

Как сообщает Politeka.net, горячая красотка и звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес уже давно покорила сердца миллионов мужчин. Девушка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз модель поделилась несколькими кадрами из закулисья своей жизни – гримерки.

На новых снимках видно, что Лера запечатлела себя на телефон, стоя перед зеркалом. Вокруг нее в гримерке творится хаос, на заднем плане видно еще одну актрису Татьяну Песик, которая раскинулась в кресле в оригинальной позе. Перед камерой красотка появилась в дерзком розовом мини-платье, которое оголило плечи, подчеркнуло изящную фигуру и длинные худые ноги. Волосы девушки небрежно уложены, а на лице яркий макияж и довольное выражение, она даже язык показала сама себе.

В подписи к фотографии Товстолес написала: "Это закулисье моей жизни. На фоне прекрасная @tanet_vip и @anastasia_katsman. Бардак в гримерке, но идеальные мы. Как вам я в розовом?". Пользователи тут же начали активно обсуждать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами, а некоторые начали шутить о коллеге Леры Тане. "Платье хорошее, как раз для тебя", "Очень даже гуд", "Очень красивая", "Песик едва не опозорилась", "Красивая какая", "Танька просто бомба", "Красотка", "А что на заднем плане за бабка, с раздвинутой рогаткой и руки на пузе", - пишут в комментариях к фото.

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