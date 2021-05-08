Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами кадрами из Турции

Как сообщает Politeka.net, горячая красотка и звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес уже давно покорила сердца миллионов мужчин. Девушка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз модель поделилась двумя снимками из отдыха, совмещенного с работой в Турции.

На новых снимках видно, Лера запечатлена лежа на диване и эти роскошные кадры селала ее кума. Вокруг нее идеальная чистота - диваны в серых тонах и зеленые растения рядом.

В подписи к фотографии Товстолес написала: "Наконец-то я в Киеве. Мне совершенно не хотелось возвращаться, я ещё пересматриваю все фоточки и видео с фестиваля Весело 2021

Эти красивые фото сделала моя кума Че вообще происходило, пока меня не было ?)".

Пользователи тут же начали активно обсуждать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами, а некоторые поделились, чем занимались, пока Лера была в Турции.

"Кума, жду фото в купальнике и думаю, что без тебя в Киеве ничего не происходило!", "Красивая ты🤗😘😃", "Отдыхали и начали готовится ко вторнику. А ещё - поставили новый телевизор... сейчас вообще всё по-другому. Вчера посмотрел 1й фильм на нём, закинул на флэшку картину, которую смотрел с очень малых лет... смотрится нереально. Прям вау", - пишут фолловеры.

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