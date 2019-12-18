Колишній голкіпер київського Динамо і збірної України Олександр Шовковський зізнався, що йому надходили пропозиції про політичну кар'єру.

Також колишній футболіст розповів про те, як познайомився з «Кварталом-95», Володимиром Зеленським та дружбу з Олександром Пікаловим.

«Як громадянина України мене не може обходити тема політики. Я переживаю за всі події, які відбуваються в нашій країні. До моїх думок багато прислухаються, тому я не вважаю за потрібне їх озвучувати, - розповів воротар в інтерв`ю Вацко-live.

Мене хотіли привернути деякі політичні сили, але я всім відмовив. Було кілька пропозицій, але я сказав, що на на цей момент мені це не цікаво. Я давав зрозуміти, що на сьогодні - це не моє. Але ніколи не говори ніколи.

Я не був частим гостем, але відвідував концерти «Квартал-95». Три рази був в Києві, а раз їздив разом зі студією в Туреччину. Я був знайомий з Володимиром Зеленським, як і майже з усіма учасниками проекту, але найтепліші стосунки у мене з Олександром Пікаловим.

З Зеленським на той час у нас було: «Привіт-привіт. Як справи? Добре". У нас дуже люблять говорити, що знайомі з президентом України, так як колись з ним перетиналися. Я хочу підкреслити: ми знайомі, але ми не спілкувалися, в одній компанії не перебували і дружніх відносин не було».

На думку Шовковського, нинішньому президентові України не вистачає політичного досвіду.

«Я поважаю вибір народу України. Негативна якість Зеленського - відсутність досвіду. Бажання є, але досвіду майже немає. І тут на перше місце виходить команда. Поки що я бачу, що його рейтинг починає падати».

Раніше колишній воротар Динамо Олександр Шовковський опинився серед найкращих голкіперів в історії Ліги чемпіонів.

Олександр Шовковський, який працює зараз в тренерському штабі збірної України, розташувався на п'ятій позиції в топ-10 рейтингу воротарів.

Раніше легенди українського футболу Андрій Шевченко та Олександр Шовковський знялися для проекту «Зоряний алфавіт» для глухонімих людей. Також в проекті взяли участь багато інших відомих в Україні особистості - в першу чергу, зі світу шоу-бізнесу. Мета проекту - привернути увагу до теми втрати слуху і адаптації нечуючих людей.