Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, чим займається вдома
Як писала Politeka.net, раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.
Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами, а також любить приготувати щось смачненьке.
Нещодавно спортсменка порадувала підписників фотографією з кухні.
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"Голівудська посмішка", " Дуже красива", "Схудла", " Комсомолка, спортсменка і просто красуня", "Вау який прес", - пишуть фолловери в коментарях.
Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.
«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.
Підписники прийшли в захват від фото Марини. «Прекрасна», «Вау», «Хороша поза», — такі коментарі залишали фанати.
Зазначимо, що Марина є срібною призеркою чемпіонату Європи 2018 року, чотириразовою чемпіонкою України і триразовою чемпіонкою України у приміщенні.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.