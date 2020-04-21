Український боксер Олександр Усик розповів про свої татуювання

«У мене олімпійські кільця на руках: 2008 та 2012 роки, карта України, герб України, Києво-Печерська лавра, Батьківщина-Мати, символ миру– голуб.

А татуювання на лівому плечі у процесі виведення. Тому що це було дуже давно, з другом під пивасик. Там якийсь синій страх, який просто треба вивести, і все. Є імена дітей, а на спині у мене Архангел Гавриїл, який охороняє мене з тилу.

Карта України з Кримом? Так, можу показати: ось він, милий-рідний дім мій дорогий».

До речі, український боксер розповів, що думає про президента України Володимира Зеленського.

Боксер-важковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) поділився думкою про керівництво президента України Володимира Зеленського.

"Він один, у вас немає команди. Хтось скаже, що я його захищаю. Я цього не роблю, але у нього немає професійної команди, яка буде робити те, що потрібно для країни. Щоб наша країна, як квітка розквітала. У нас дуже багато ресурсів, всього-всього-всього, але немає команди, тому що всі хочуть заробити», – сказав Усик в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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