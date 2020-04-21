Катерина Толстікова – є чи не єдиною дівчиною в командах українських боксерів: Олександра Усика (17-0, 13 КО) і Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

Чарівна блондинка є однією з причин прекрасної фізичної форми наших чемпіонів, пише xsport.ua.

Катерина за освітою лікар-дієтолог і вже кілька років контролює буквально кожен прийом їжі як Усика, так і Ломаченка.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко привітали українців з святом Великодня

Відповідне відео опублікував український супертяж на своїй сторінці в Instagram.

"Христос Воскрес", - написав він традиційне великоднє привітання у підписі до відео.

В коментарях підписники боксера відповіли йому взаємністю, але були й ті, які розкритикували відео.

Все через те, що у ролику також були присутніми росіяни - актори Андрій Мерзлікін та Олена Горенко, ієрей Андрій Долгополов і репер Баста.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".