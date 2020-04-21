Спортсменка непогано попрацювала з грушею
Під час карантину всі коротають час по-різному. Спортсмени намагаються тримати себе у формі.
Так, в мережі з'явилося відео, як приваблива дівчина потужно б'є грушу під час заняття.
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"В охоронці б таку взяти!", "Мілашка. Вважаю ця Міс вміє відстоювати свою позицію. Тільки от над диханням потрібно попрацювати, і замах не показувати!", "З такою краще не сваритися" - пишуть в коментарях.
До речі, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід порадувала шанувальників яскравими весняними знімками
19-річна киянка в оригінальному спортивному костюмі зачарувала підписників посмішкою і познайомила зі своєю собакою.
"Дівчина-весна", - написала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.
"На стилі", "Красуня", "Дуже крутооо", "Дарина красуня", "найкрасивіша спортсменка в світі", - пишуть захоплені красою спортсменки фоловери.
Нагадаємо, української дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
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