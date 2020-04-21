Спортсменка непогано попрацювала з грушею

Під час карантину всі коротають час по-різному. Спортсмени намагаються тримати себе у формі.

Так, в мережі з'явилося відео, як приваблива дівчина потужно б'є грушу під час заняття.

Опасная красотка шокировала своими умениями на мешке 😳 Да, с ней можно было бы неплохо провести время 🤔 #бокс #девушки #карантин #лакипанчнет #boxing #boxing2020 #fitnessgirl #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Dienstag, 14. April 2020

"В охоронці б таку взяти!", "Мілашка. Вважаю ця Міс вміє відстоювати свою позицію. Тільки от над диханням потрібно попрацювати, і замах не показувати!", "З такою краще не сваритися" - пишуть в коментарях.

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19-річна киянка в оригінальному спортивному костюмі зачарувала підписників посмішкою і познайомила зі своєю собакою.

"Дівчина-весна", - написала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.

"На стилі", "Красуня", "Дуже крутооо", "Дарина красуня", "найкрасивіша спортсменка в світі", - пишуть захоплені красою спортсменки фоловери.

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