Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) заявив, що після закінчення кар'єри хоче зніматися в кіно

Про плани на майбутнє боксер розповів в одному з інтерв'ю.

"Я буду зніматися в Голлівуді. В кіно. У мене є кілька друзів з Америки з кіно, з якими ми зустрічалися в Лос-Анджелесі, спілкувалися. Якісь такі речі ми обговорювали.

Спочатку потрібно повчитися. Просто так сказати, що я зіграю і в мене вийде – це занадто самовпевнено. Але я впевнений у собі хлопець і вчитися я готовий", - заявив Усик.

До речі, нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик розповів про свої татуювання.

«У мене олімпійські кільця на руках: 2008 та 2012 роки, карта України, герб України, Києво-Печерська лавра, Батьківщина-Мати, символ світу – голуб.

А татуювання на лівому плечі у процесі виведення. Тому що це було дуже давно, з одним під пивасик. Там якийсь синій страх, який просто треба вивести, і все. Є імена дітей, а на спині у мене Архангел Гавриїл, який охороняє мене з тилу.

Карта України з Кримом? Так, можу показати: ось він, милий-рідний дім мій дорогий».

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

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