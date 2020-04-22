Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук опублікувала фотографію з відпочинку в Буковелі

24-річна спортсменка на фото сидить в одному купальнику на ліжку. Фотограф зробив акцент в кадрі на пружні стегна легкоатлетки.

"Коли у тебе в душі просто теплі спогади", - підписала фото українка.

Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами.

"Боже, яка ти гарна", "Яка краса", "Посмішка😍", " уух ти 😍", - пишуть в коментарях.

Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.

«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.

Підписники прийшли в захват від фото Марини. «Прекрасна», «Вау», «Хороша поза», — такі коментарі залишали фанати.

Зазначимо, що Марина є срібною призеркою чемпіонату Європи 2018 року, чотириразовою чемпіонкою України і триразовою чемпіонкою України у приміщенні.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.