День Святого Миколая Чудотворця українці здавна відзначають, дотримуючись православних традицій, і передають з покоління в покоління, що не можна робити в це свято
Politeka.net розповідає про звичаї свята і відповідає на найпопулярніші питання.
Якого числа День Святого Миколая в Україні 2020?
Православні християни щороку шанують Чудотворця 19 грудня. Незважаючи на те, що це церковне свято не є державним вихідним, його чекають багато українців, особливо діти. Варто відзначити, що на честь святого Миколая святкують два рази на рік. Перше свято називається Нікола травний (весняний) і справляється 22 травня. А ось 19 грудня відзначається Нікола зимовий.
В обох випадках мова йде про архієпископа Миру Лікійських, який став одним з найвідоміших і шанованих святих в історії християнства. Згідно з переказами, взимку він допомагав сиротам і дітям з бідних сімей, таємно приносячи їм теплий одяг, ситну їжу, іграшки та інші подарунки. Вважається, що Святий Миколай захищає душі маленьких хлопчиків і дівчаток, які були вбиті або викрадені. Його також називають заступником мандрівників, особливо моряків, який допомагає в дорозі сприяє безпечному поверненню в рідні краї. За легендою, одного разу Мира Лікійських заспокоїв бурхливий шторм одним словом.
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Коли класти подарунки дітям?
За старою традицією, батьки та інші родичі таємно дарують дітям всякі гостинці, їх потрібно непомітно заховати під подушкою в ніч з 18 на 19 грудня, коли малюк ще міцно спить. Це можуть бути іграшки, солодощі, фрукти та інші частування. Вранці діти насамперед шукають подарунки і радіють сюрпризу.
Батькам варто заздалегідь розповісти дитині, що Святий Миколай приносить хорошим хлопчикам і дівчаткам приємні гостинці, а примхливим – вуглинки. Якщо ж малюк останнім часом поводився не кращим чином, можна дійсно "подарувати" шматочок вугілля в якості покарання. Привітати з Днем святого Миколая можна не тільки таємно – в деяких сім'ях в цей день традиційно печуть медові пряники, якими пригощають діточок.
Традиції, звичаї і що не можна робити в День святого Миколая 2020
19 грудня прийнято допомагати жебракам і сиротам, дарувати їм подарунки, нагодувати і привітати нужденних на честь свята. Ось тільки хвалитися таким вчинком не можна ні в якому разі.
У цей день православні християни з давніх часів накривають святковий стіл і запрошують до нього найближчих людей. Можна навіть трошки випити, адже в Україні ходить приказка: "На Миколая у всякому домі пиво". Найкраще заздалегідь підготуватися до приходу гостей, скласти меню і поставити страви на стіл. Але не можна забувати про Різдвяний піст, під час якого заборонено їсти продукти тваринного походження, включаючи м'ясо, молоко і яйця. Під час гуляння потрібно побажати близьким щось приємне, а особливо привітати Миколу, якщо тезка святого приєднався до компанії. Часто в свято співають тематичні пісні.
Часто виникає питання: а чи можна працювати? Звичаї закликають жителів приватних домогосподарств в це свято піднятися якомога раніше і завершити всі справи по господарству до обіду, а насамперед – нагодувати домашніх тварин. Вважається, що хорошим трудівникам Святий Миколай принесе щось хороше. У той же час, народні звичаї не схвалюють ремонт, прання або шиття 19 грудня. Серед християн прийнято ходити на ранкову службу до церкви, читати молитви. Європейці в цей день загадують заповітне бажання і вірять, що Святий обов'язково втілить його в життя.
Народні прикмети на День святого Миколая 2020
У народі радять зробити в День святого Миколая якомога більше добрих справ, адже чим більше користі людина принесла оточуючим – тим міцнішим його здоров'я буде в наступному році. Крім того, до 19 грудня потрібно повернути всі борги, згідно з прикметами, зволікання загрожує всілякими проблемами з грошима.
Раніше свято вважалося хорошим днем для сватання. В такому випадку весілля можна було зіграти після православного Різдва в січні.
У День Миколи святого можна передбачити погоду на всю подальшу зиму. За народними повір'ями, якщо до свята випадає сніг – в найближчому майбутньому вдарять міцні морози. Якщо 19 грудня прохолодно – чекайте сувору зиму, а якщо сонячно і тепло – погода не дасть замерзнути до самої весни. Сніг в саме свято вважається хорошою прикметою, адже чим вищі замети – тим більше трав вродить в місяці травні і тим багатшим буде наступний урожай.
Ворожіння та обряди в День святого Миколая
19 вважається сильним магічним періодом, який дозволяє гадати і передбачати долю. Особливо цей день підходить для обрядів і змов, пов'язаних із заміжжям.
Щоб дізнатися, чи скоро відбудеться весілля, дівчата брали кільце заміжньої жінки (власниця повинна бути щаслива в шлюбі), підвішували його на власному волоску над склянкою води і стежили, що відбудеться:
- якщо обручалка швидко обертається, але не стосується склянки-скоро панянка вийде заміж за судженого;
- якщо б'ється об край склянки-весілля в цьому році не буде
- якщо ж повільно рухається, то заміжня доведеться побувати двічі.
Ворожать ще по гілочці вишневого дерева, яку ставлять у вазу. Якщо вона до весни протримається і розквітне, то бути весіллі.
Опівночі дівчина може вийти на будь-яке перехрестя і прислухатися до навколишніх звуків: якщо пролунав веселий сміх – то рік буде вдалим і наближається весілля, якщо ж плач-торжество доведеться відкласти.
Існує ворожіння з кухонним ножем, який необхідно покласти в центр обробної дошки, а по краях розмістити папірці з написами: "ні", "так" "потерпи", "остерігайтеся хибних друзів", "чекайте доброї новини", "прийде лист", "успіх у справах", "гість, якого не чекали", "любов", "за журбою радість", "новий шанувальник", "несподівана зустріч", "довга дорога". Ніж крутять три рази, думаючи про свою мрію.
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