День Святого Миколая Чудотворця українці здавна відзначають, дотримуючись православних традицій, і передають з покоління в покоління, що не можна робити в це свято

Politeka.net розповідає про звичаї свята і відповідає на найпопулярніші питання.

Якого числа День Святого Миколая в Україні 2020?

Православні християни щороку шанують Чудотворця 19 грудня. Незважаючи на те, що це церковне свято не є державним вихідним, його чекають багато українців, особливо діти. Варто відзначити, що на честь святого Миколая святкують два рази на рік. Перше свято називається Нікола травний (весняний) і справляється 22 травня. А ось 19 грудня відзначається Нікола зимовий.

В обох випадках мова йде про архієпископа Миру Лікійських, який став одним з найвідоміших і шанованих святих в історії християнства. Згідно з переказами, взимку він допомагав сиротам і дітям з бідних сімей, таємно приносячи їм теплий одяг, ситну їжу, іграшки та інші подарунки. Вважається, що Святий Миколай захищає душі маленьких хлопчиків і дівчаток, які були вбиті або викрадені. Його також називають заступником мандрівників, особливо моряків, який допомагає в дорозі сприяє безпечному поверненню в рідні краї. За легендою, одного разу Мира Лікійських заспокоїв бурхливий шторм одним словом.

Коли класти подарунки дітям?

За старою традицією, батьки та інші родичі таємно дарують дітям всякі гостинці, їх потрібно непомітно заховати під подушкою в ніч з 18 на 19 грудня, коли малюк ще міцно спить. Це можуть бути іграшки, солодощі, фрукти та інші частування. Вранці діти насамперед шукають подарунки і радіють сюрпризу.

Батькам варто заздалегідь розповісти дитині, що Святий Миколай приносить хорошим хлопчикам і дівчаткам приємні гостинці, а примхливим – вуглинки. Якщо ж малюк останнім часом поводився не кращим чином, можна дійсно "подарувати" шматочок вугілля в якості покарання. Привітати з Днем святого Миколая можна не тільки таємно – в деяких сім'ях в цей день традиційно печуть медові пряники, якими пригощають діточок.

Традиції, звичаї і що не можна робити в День святого Миколая 2020

19 грудня прийнято допомагати жебракам і сиротам, дарувати їм подарунки, нагодувати і привітати нужденних на честь свята. Ось тільки хвалитися таким вчинком не можна ні в якому разі.

У цей день православні християни з давніх часів накривають святковий стіл і запрошують до нього найближчих людей. Можна навіть трошки випити, адже в Україні ходить приказка: "На Миколая у всякому домі пиво". Найкраще заздалегідь підготуватися до приходу гостей, скласти меню і поставити страви на стіл. Але не можна забувати про Різдвяний піст, під час якого заборонено їсти продукти тваринного походження, включаючи м'ясо, молоко і яйця. Під час гуляння потрібно побажати близьким щось приємне, а особливо привітати Миколу, якщо тезка святого приєднався до компанії. Часто в свято співають тематичні пісні.

Часто виникає питання: а чи можна працювати? Звичаї закликають жителів приватних домогосподарств в це свято піднятися якомога раніше і завершити всі справи по господарству до обіду, а насамперед – нагодувати домашніх тварин. Вважається, що хорошим трудівникам Святий Миколай принесе щось хороше. У той же час, народні звичаї не схвалюють ремонт, прання або шиття 19 грудня. Серед християн прийнято ходити на ранкову службу до церкви, читати молитви. Європейці в цей день загадують заповітне бажання і вірять, що Святий обов'язково втілить його в життя.

Народні прикмети на День святого Миколая 2020

У народі радять зробити в День святого Миколая якомога більше добрих справ, адже чим більше користі людина принесла оточуючим – тим міцнішим його здоров'я буде в наступному році. Крім того, до 19 грудня потрібно повернути всі борги, згідно з прикметами, зволікання загрожує всілякими проблемами з грошима.

Раніше свято вважалося хорошим днем для сватання. В такому випадку весілля можна було зіграти після православного Різдва в січні.

У День Миколи святого можна передбачити погоду на всю подальшу зиму. За народними повір'ями, якщо до свята випадає сніг – в найближчому майбутньому вдарять міцні морози. Якщо 19 грудня прохолодно – чекайте сувору зиму, а якщо сонячно і тепло – погода не дасть замерзнути до самої весни. Сніг в саме свято вважається хорошою прикметою, адже чим вищі замети – тим більше трав вродить в місяці травні і тим багатшим буде наступний урожай.

Ворожіння та обряди в День святого Миколая

19 вважається сильним магічним періодом, який дозволяє гадати і передбачати долю. Особливо цей день підходить для обрядів і змов, пов'язаних із заміжжям.

Щоб дізнатися, чи скоро відбудеться весілля, дівчата брали кільце заміжньої жінки (власниця повинна бути щаслива в шлюбі), підвішували його на власному волоску над склянкою води і стежили, що відбудеться:

якщо обручалка швидко обертається, але не стосується склянки-скоро панянка вийде заміж за судженого;

якщо б'ється об край склянки-весілля в цьому році не буде

якщо ж повільно рухається, то заміжня доведеться побувати двічі.

Ворожать ще по гілочці вишневого дерева, яку ставлять у вазу. Якщо вона до весни протримається і розквітне, то бути весіллі.

Опівночі дівчина може вийти на будь-яке перехрестя і прислухатися до навколишніх звуків: якщо пролунав веселий сміх – то рік буде вдалим і наближається весілля, якщо ж плач-торжество доведеться відкласти.

Існує ворожіння з кухонним ножем, який необхідно покласти в центр обробної дошки, а по краях розмістити папірці з написами: "ні", "так" "потерпи", "остерігайтеся хибних друзів", "чекайте доброї новини", "прийде лист", "успіх у справах", "гість, якого не чекали", "любов", "за журбою радість", "новий шанувальник", "несподівана зустріч", "довга дорога". Ніж крутять три рази, думаючи про свою мрію.

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