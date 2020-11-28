Американська фітнес-модель Соммер Рей показала на домашньому селфі, як підкачала сідниці

Молода фітнес-модель намагається показувати тільки кращі свої фото. Так як у дівчини вже більше двадцяти п'яти мільйонів фоловерів, вона стала частіше влаштовувати модні фотосесії на пляжі і демонструвати трендовий одяг власного виробництва при будь-якому зручному випадку.

Однак на фан-акаунтах Соммер можна знайти також безліч і особистих фото, зроблених вдома або в роздягальні спортзалу. Такими кадрами Рей зазвичай ділиться в розділі Сторі, але шанувальники обговорюють їх на інших сторінках.

На представленому знімку Рей покрутилася перед дзеркалом в супер-коротких шортах, і показала сідниці після чергового тренування. Болотного кольору топ вдало доповнив наряд, а масивні білі кросівки з гольфами завершили образ моделі.

Ось що пишуть в мережі:

"Ти будеш шити і чоловічий одяг?; Що за Малятко; так, це круто; майстер Роші схвалює👍; ви хочете збрикнути; дівчина не знає кордонів😍 🔥; у цієї жінки Гарячий вид🔥 💥; це просто грім!; Люблю відповідну форму❤️ хороша екзотика; Монстр 💪; красивий❤️; просто дівчина знає, як видати свої найкращі форми».

Ми також повідомляли, що дівчина відкрила свій магазин для фітнес-красунь, вона сама показує більшість нових моделей під час примірки і не соромиться при цьому показувати справжню себе без обробок і фотошопу.

Соммер також часто демонструє пікантну білизну вдома, що видно на одному з її Селфі, опублікованих в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті Рей. На фото видно, що дівчина володіє пишними формами і дуже цим пишається. Більшість її кадрів зроблені саме зі спини, так як Соммер вважає своєю гордістю підкачані форми «як у Кім».

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