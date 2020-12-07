Популярна українська співачка Світлана Лобода підкорила своєю шикарністю
Зірка робить фурор кожним своїм виходом у світ, передає Politeka.net. Кожен новий образ цієї спокусливої красуні грає з фантазіями фанатів.
Співачка не тільки активно займається творчістю, а й встигає робити публікації в Instagram. Так, вона поділилася кількома цікавими кадрами у своєму сторіс.
Лобода позувала в чорних латексних лосинах, що обтягнули її стрункі ніжки. Красиво виглядали в такій тканині і пружні сідниці - вона просто нестерпно хороша.
Зірка на тонку талію одягла великий поясок з блискучою пряжкою. Зірка доповнила образ півчобітками на довгих підборах.
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В іншому кадрі знаменитість постала, ніби в одному ліфчику на тонких бретельках. Товстий ланцюг на шиї став відмінним акцентом.
Макіяж з акцентом на очі і пишна зачіска зробили образ гаряче.
На третьому кадрі шикарна блондинка зробила селфі. На ній був чорний топ, що оголив одне плече і красиве намисто з бус. Зірка зробила пишну зачіску і подивилася в камеру, відкривши губи.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже вони були оприлюднені в сторіс.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода попозувала в модному купальнику в чорну-білу смужку.
На плечі співачка накинула шаль в тон, а волосся її було розпущеним і недбало майоріли на вітрі. Темні окуляри доповнили пляжний образ.
Нагадаємо, Світлана Лобода загадково дивиться на камеру, демонструючи елегантний стиль.
"У моїх нескінченних подорожах затишок і тепло мені дарують улюблені в'язані теплі речі", - написала вона.
Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе:"Ногам немає кінця і краю".
Як повідомляла Politeka, Лобода вся в білому показала своїх підрослих красунь-дочок: "по обличчю Євочки видно, що...".
Також Politeka писала, що фігуриста Лобода оголила хижу натуру, чоловіки пускають слюні: "Світлана Сергіївна, легше!".