Популярна українська співачка Світлана Лобода підкорила своєю шикарністю

Зірка робить фурор кожним своїм виходом у світ, передає Politeka.net. Кожен новий образ цієї спокусливої красуні грає з фантазіями фанатів.

Співачка не тільки активно займається творчістю, а й встигає робити публікації в Instagram. Так, вона поділилася кількома цікавими кадрами у своєму сторіс.

Лобода позувала в чорних латексних лосинах, що обтягнули її стрункі ніжки. Красиво виглядали в такій тканині і пружні сідниці - вона просто нестерпно хороша.

Зірка на тонку талію одягла великий поясок з блискучою пряжкою. Зірка доповнила образ півчобітками на довгих підборах.

В іншому кадрі знаменитість постала, ніби в одному ліфчику на тонких бретельках. Товстий ланцюг на шиї став відмінним акцентом.

Макіяж з акцентом на очі і пишна зачіска зробили образ гаряче.

На третьому кадрі шикарна блондинка зробила селфі. На ній був чорний топ, що оголив одне плече і красиве намисто з бус. Зірка зробила пишну зачіску і подивилася в камеру, відкривши губи.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже вони були оприлюднені в сторіс.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода попозувала в модному купальнику в чорну-білу смужку.

На плечі співачка накинула шаль в тон, а волосся її було розпущеним і недбало майоріли на вітрі. Темні окуляри доповнили пляжний образ.

Нагадаємо, Світлана Лобода загадково дивиться на камеру, демонструючи елегантний стиль.

"У моїх нескінченних подорожах затишок і тепло мені дарують улюблені в'язані теплі речі", - написала вона.

Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе:"Ногам немає кінця і краю".

Як повідомляла Politeka, Лобода вся в білому показала своїх підрослих красунь-дочок: "по обличчю Євочки видно, що...".

Також Politeka писала, що фігуриста Лобода оголила хижу натуру, чоловіки пускають слюні: "Світлана Сергіївна, легше!".