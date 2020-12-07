Астрологи спрогнозували фінансову удачу, яка буде благоволити лише деяким знакам Зодіаку

Обраних, чекають з 7 по 13 грудня, несподівані грошові подарунки, фінансові можливості, які зможуть порадувати їх і в наступному році.

Несподівані грошові подарунки на передодні Нового року чекають тільки двох представників зодіакального кола, пише сайт МК.

Стрілець

Неймовірна удача в фінансовому плані гряде для Стрільців. Ці представники зодіакального кола буквально стануть найбільш везучими з усіх. За щоб вони не взялися - все у них вийде, будь-які ідеї будуть свідомо успішними: проекти стануть вдалими, відносини з колективом налагодяться, настане вдалий час для початку бізнесу, а також їм може світити довгоочікуване підвищення.

Фінасовий потік для цього знака Зодіаку не вичерпається до кінця тижня, тому саме час скористатися шансом, який представився.

Терези

Для Терезів майбутній тиждень стане справжнім проривом у грошовій сфері. Останні півроку їм доводилося працювати не покладаючи рук і вкладати всі свої сили в роботу, але нарешті в їхньому житті настане світла смуга. Адже гроші буквально будуть їм самі потрапляти в руки.

Крім того, нинішній тиждень стане найвдалішим для того, щоб поговорити з керівництвом про підвищення або надбавку до зарплати. Фортуна буде на боці цього представника зодіакального кола, тому саме час втілювати в реальність найсміливіші мрії.

Нагадаємо, що три знаки Зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, три знаки Зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки Зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.