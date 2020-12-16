Українська актриса Ольга Сумська розкрила таємниці стосунків зі своїми чоловіками

Як передає Politeka.net, вона поділилася подробицями особистого життя з телеведучою Сніжаною Єгоровою на ютуб-каналі "Снігова Лавина" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Журналістка засмущала свою гостю питанням про кількість чоловіків і вивела на відверту розмову. "Я не зі святих. Все було, безумовно, потягу, але вони не були такими яскравими", - зізналася Сумська.

Ольга згадала про свою першу зустріч з актором Євгеном Паперним, якого вибрала своїм першим чоловіком. Вони познайомилися в театрі, куди вона ще молодою дівчиною прийшла на прослуховування. За словами Сумської, колега з перших секунд підкорив її своїм співом:

"Я почула цей тембр і ось якось йокнуло в серці: ого, ось це особистість. Я якраз вийшла, прочитавши монологи, Корнієнко сказав, що бере в трупу театру. Я окрилена виходжу і бачу Євгена Васильовича, він запросив мене в буфет: попити чаю з хлібом. Я чомусь запам'ятала це... Хто міг подумати, що я вийду за нього заміж".

Ольга Сумська зізналася, що почасти ставилася до Євгена, як до батька, але при цьому артист поводився дуже елегантно і красиво доглядав за своєю дівчиною. За словами актриси, закохану пару не змогли утримати ні вмовляння знайомих, ні поради батьків. Тим більше, що на той момент Паперний вже був в розлученні.

"У цукерково-букетному періоді він міг мене зустріти з букетом хризантем, прямо в обіймах. Дзвонив батькам, дізнавався, коли я приїду", - зазначила знаменитість. - "Його попереджали: Женя, зупинись - 16 років різниці у віці, що ти робиш. Але нас було не зупинити. Він тоді ще сказав:" п'ять років, але мої", запрограмував ці відносини".

Актриса підтвердила, що Євген Паперний став для молодої дружини покровителем в театрі і допомагав отримувати хороші ролі, за що вона йому досі вдячна. Але в підсумку Ольга сама пішла від чоловіка:

"Так склалося і нічого з цим не поробиш. Це було на очах у всієї трупи. Це був такий яскравий період в моєму житті, коли нас знесло з Віталієм, що Паперний витримав, який біль пережив - це одному Богу відомо. Ми вже в тому періоді відносин, коли все перегоріло, і слава Богу. Цей вулкан прорвало, і все пішло. Він писав мені листи, одне я березі для майбутніх поколінь, не викидаю. Він складом чадського, грибоєдовським, написав мені цього листа, його біль. Ох, як це потужно. Я Віталію не показувала цього листа".

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