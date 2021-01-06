Що змінилося в новому році...

Стало відомо, коли почнеться і кого зможуть забрати в армію в 2021 році

Незважаючи на те, що в українських юнаків є можливість відмовитися від служби в армії, все ж призов 2021 запланований на початок квітня і триватиме до кінця червня.

Про це пишуть Українські Новини.

Спочатку повістку отримають ті, кому вже виповнилося 20-27 років, крім тих, хто має повне або часткове звільнення від служби. В такому випадку потрібно звернутися до військкомату і підтвердити неспроможність здоров'я офіційними документами.

У 2021 році важливою зміною стане факт, що тепер на службу будуть призивати хлопців з 18 річного віку, але від них потрібно отримати письмову згоду.

У Міністерстві оборони додали, що хлопців, яким ще не виповнилося 20 років, не будуть відправляти в зону ООС. Також на призов в армію можуть розраховувати офіцери запасу у віці до 43 років, які не проходили військову службу, але раніше закінчили військову кафедру.

Нагадаємо, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком військовозобов’язаних українців.

Такий порядок регламентований ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Складовою частиною військового обов’язку є перебування на обліку у військкоматі та строкова служба в армії.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.

Як повідомляла Politeka, в Україні стартував осінній призов: кого відправлять в армію і що загрожує ухильникам.

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