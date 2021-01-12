Рік Білого металевого Бика обіцяє неймовірні успіхи і прорив на роботі деяким знакам Зодіаку
Гороскоп на 2021 обіцяє різні життєві зміни, успіхи і унікальні можливості для трьох знаків Зодіаку. Згідно з прогнозами астролога Влада Росса, 2021 рік стане особливо вдалим для знаків повітря - Терезів, Водоліїв і Близнюків. Про це він розповів в ефірі Апостроф TV.
За його прогнозами цього року щастить знакам Повітря. Суперкласний період настає для Водоліїв, Близнюків і Терезів. Вони зможуть сповна задовольнити свої амбіції. Плани зможуть благополучно реалізуватися, але продумувати все це треба заздалегідь. Крім того, вони будуть купатися в увазі протилежної статі.
До всього іншого, Влад Росс уточнив, що більш-менш хороша і сприятлива ситуація буде у знаків вогню.
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Наприклад, у Стрільців буде непогана ситуація особливо в поїздках, подорожах. І у Овнів в широкомасштабних проектах їх життя на цілі 20 років вперед. Ось ці знаки зодіаку потрапляють в п'ятірку щасливчиків 2021 року.
Також раніше повідомлялося, що гороскоп на 2021 року Білого металевого Бика обіцяє багато везіння і грошей деяким знакам Зодіаку. Зокрема Бик буде благоволити трьом знакам Зодіаку: Водолію, Раку і Козерогу.
Нагадаємо, що астрологи попередили - три знаки Зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
Як повідомляла Politeka, тільки три знаки Зодіаку чекають щасливі зміни на початку 2021 році.
Також Politeka писала, що лише чотири знаки Зодіаку здійснять всі свої мрії і плани в 2021 році.