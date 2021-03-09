Англійська повинна бути другою мовою в країні

Як передає Politeka.net, з такою заявою на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" виступив секретар РНБО Олексій Данилов (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, таким чином Україна зможе бути більш захищеною від атак з боку РФ.



"На жаль, ми за 30 років не зрозуміли питання англійської мови, яке має бути обов'язково другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були захищені від тих атак, від яких ми сьогодні страждаємо з боку Російської Федерації", - зазначив Данилов.

Секретар РНБО також підкреслив, що знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності Української держави.

На думку Данилова, англійська мова "повинна використовуватися з дитячого садка".

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону Про забезпечення функціонування української мови як державної і відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

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