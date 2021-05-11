Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на відпочинку, розповівши про шеймінг
Як пише Politeka net, Лера Товстолес є однією з красунь "Жіночого кварталу". Зірка активно веде соціальні мережі, де часто публікує нові фото.
Цього разу Лера показала себе в купальнику. Красуня стояла серед пустелі, надівши білі окуляри. Товстолес на декількох кадрах вирішила показати фігуру, розповівши про шеймінг:
"Скинни-шеймінг ...?)
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Що це таке?)
Якщо ви коментуєте чужу худорлявість, значить ви шейміте . Змушуєте худу дівчину є-це теж шеймінг.
Я дуже часто стикаюся з коментарями з приводу своєї фігури і вже навчилася відповідати на подібні коментарі.
- Лера, ти така худа.
- Так, спасибі, мені пощастило.
Якщо ви хочете зробити худий дівчині комплімент , то вибирайте слова «красива», «витончена», «прекрасна» ... і тд .
Моє тіло-моя справа . Мій тато був худим до 30 років, можна сказати худим. Всі намагалися його нагодувати, особливо ті, хто страждав від зайвої ваги.
Мені передалися його гени і я шалено щаслива, що живу в часи, коли будь-яка зовнішність людини може бути прекрасною.
Так що ми можемо разом поржати над моїми цицьками і худим тілом, у мене немає комплексів . Але тоді і я маю право поржати над вами.
Якщо вас шеймят - не соромтеся сказати про це. Але і ставтеся до себе з гумором.
Ставитися до себе занадто серйозно - це смішно", - написала Лера.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"По-перше, це ідеально", "Капусту потрібно їсти )))", "чень знайома ситуація, коли тебе постійно хочуть нагодувати, тому що "ти занадто худа, прям кістки світяться", "боже , як же це знайомо. Лера, ти дуже красива".
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