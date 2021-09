Відомий музикант, басист і вокаліст раптово помер

Помер засновник відомої британської рок-групи Status Quo бас-гітарист і вокаліст Алан Ланкастер. Йому було 72 роки.

Про це повідомила у Twitter незалежна звукозаписна компанія Barrel and Squidger records, що працювала з музикантом.

Близький друг Ланкастера журналіст Крейг Беннетт написав у соцмережах, що виконавець помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні рідних.

Він страждав розсіяним склерозом - важким аутоімунним захворюванням, при якому можуть виникати порушення зору, контролю над м'язами, почуття рівноваги, а також психічні розлади. За словами Беннетта, Ланкастер наполегливо боровся з хворобою і до останнього виступав на сцені, хоча йому було важко пересуватися самостійно.

"Ми всі розбиті, нам буде його не вистачати. У Алана була чудова дотепність і казково сухе почуття гумору. Він був відданим і обожнюючим чоловіком, батьком і дідусем. Сім'я завжди була його фокусом. Він сміливо грав тисячам обожнюючих його фанатів... і любив бути знову разом з групою", - написав він.

Status Quo була заснована в 1962 році. Загальний тираж проданих платівок групи перевищує 110 млн копій. За кількістю хітових альбомів вона поступається лише колективу The Rolling Stones. Найвідоміший хіт групи Status Quo-пісня "In The Army Now".

