Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала фигуру в коротеньком платье

Популярная украинская модель, которая занимается рекламой одежды и белья, часто получает различную критику в свой адрес, ведь привыкла меняться и поражать фигурой. Дело в том, что девуша не только аномально худая, но еще и неоднократно сделала пластику, что и стало причиной хейта в сети.

Впрочем, Алена не скрывает того факта, что увеличила бюст, ягодицы, сменила форму носа и скул, а также сделала интимный пирсинг и периодически проводит время у косметолога для того, чтобы увеличить губы.

На видео заметно, что Алена собой довольна, поэтому большинство магазинов одежды сотрудничают с девушкой: Омович не боится камер и легко будоражит преображениями в любых нарядах. Короткое бежевое платье, под который модель не стала надевать лифчик, выглядело более чем привлекательно.

Также Алена недавно рассказала, как делала процедуру увлажнения кожи. Сухой воздух в доме и ветреный на улице, авитаминоз организма и недостаток солнечных дней приводят к усыханию кожи, поэтому она решила сделать биоревиталиацию.

Пользователи сети отреагировали довольно неоднозначно:

«Нам не нужно мазать или увлажнять,мы и так красивые европейцы; Какая же ты красивая🙏🏻; Глазам своим не верю, наконец-то она одета нормально и вообще одета..Почки будут благодарны тебе за это)); Хорошая кукла Барби😘; Наконец-то твои формы приодеты! Ладно бы свои формы, а то с резиной внутри; Косметолог тоже супер😘; как близнецы, лицо ж не резиновое...».

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