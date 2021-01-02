Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала кадрами в "невидимом" белье

Знаменитая украинская модель имеет довольно скандальную и неоднозначную славу. Благодаря своей внешности, которую Алена продолжает постоянно якобы совершенствовать, она становится все более обсуждаемой в социальной сети Инстаграм.

Так, девушка не только сделала несколько пластических операций, увеличив с нулевого до шестого размера бюст, но еще и поставила импланты в ягодицы, сделала губы, скулы и нос. Частое посещение солярия девушка аргументирует тем, что ей больше нравится бронзовый оттенок кожи.

Как видно на фото, при всех манипуляциях Алена также имеет довольно стройную фигуру, отмечая, что даже не сидит на диетах, а просто правильно питается. В черном белье из одних только полосок модели удалось с трудом прикрыть бюст, а брюки с имитацией под кожу придали ей бунтарский вид.

«Мне нравится✨; Сама натуральность🤦‍♀️; Вам удобно с такими большими имплантами в груди или вы уже приноровились?; Лапочка 💋💋💗; Алена вы конечно бомба 💥🤍 но не увеличивайте больше грудь пожалуйста 🙈; видно сразу умная девушка; Зачем снова все пишут про фотошоп. Она откровенно рассказывает про свои пластические операции; Генетика берет свое все таки, даже после операций))надо иметь меру!».

Омович по поводу своей фигуры совершенно не комплексует и отмечает, что нравится себе такой, какой она саму себя видит, даже после всех манипуляций с телом. У звезды есть собственная аудитория почитателей, поэтому Алена часто делится лучшими фото с новыми образами в Инстаграм.

Недавно также на фан-аккаунте был показан снимок, на котором загорелая красотка сверкнула фигурой в привычной для нее манере. Дело в том, что Алена не прячет бюст под лифом и намерено тот не надевает, чтобы придать образу пикантности и засветить пирсинг на груди.

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