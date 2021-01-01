Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала удивительно стройную фигуру в белом мини

Украинская модель, занимающаяся рекламой трендовой одежды для онлайн-магазинов, прославилась после того, как сделала несколько пластических операций. В социальных сетях постоянно обсуждают внешний вид модели, нередко критикуя девушку за излишнюю худобу.

Омович по поводу своей фигуры совершенно не комплексует и отмечает, что нравится себе такой, какой она саму себя видит, даже после всех манипуляций с телом. У звезды есть собственная аудитория почитателей, поэтому Алена часто делится лучшими фото с новыми образами в Инстаграм.

Недавно также на фан-аккаунте был показан снимок, на котором загорелая красотка сверкнула фигурой в привычной для нее манере. Дело в том, что Алена не прячет бюст под лифом и намерено тот не надевает, чтобы придать образу пикантности и засветить пирсинг сосков.

Пользователи Инстаграм сразу оценили кадр:

«Девушка из всех цветов; Такое в красном цвете возможно? Хочу видеть вас в красном🙂 как кукла вылепленная; Стильное платье 👌🔥; Талия 😘😘🤘; сладкие девочки всегда очень смелые; Очень красивая дама; Идеальный женский наряд 👏; Ты выглядишь знакомо; кто-то носит это в реальной жизни))?; какой гений создал ее формы?».

Омович не скрывает, что ей нравится, как она выглядит после пластики. Поэтому рекламой одежды она занимается весьма открытой и не прячущей фигуру.

Как видно кадрах также, опубликованных чуть ранее на странице в Инстаграм, девушка решила исполнить подобие соблазнительного танца и покрутить фигурой с выгодного ракурса. Так, Омович в этот раз позировала в черном платье в пол и с глубоким вырезом на спине до самых ягодиц.

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры