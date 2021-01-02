Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и подружек

На фото красотка позировала в шикарном полупрозрачном вечернем платье с большим декольте. Девушка стояла на ступеньках и хвасталась эффектным образом. Омович совсем не смущал пышный бюст, который прямо выпирал из наряда. В ролике красотка устроила танцы с подружками перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"01.01.2021

Проверка связи...все живы?

2020 провожала как могла", - написала звезда.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Богато это не выглядит точно.. бижутерия", "Вы определенно выглядите как принцесса Диснея; великолепная", "Вторая слева от нас", "Вау какие красотки особенно ты", "боже,какая ты красивая", "Алёна, ну что за богиня", "А я с мужчиной отмечала", "у тебя очень хорошо получается прикрыть ноги".

Сообщалось, что популярна модель Алена Омович порадовала кадрами в "невидимом" белье.

Как видно на фото, при всех манипуляциях Алена также имеет довольно стройную фигуру, отмечая, что даже не сидит на диетах, а просто правильно питается. В черном белье из одних только полосок модели удалось с трудом прикрыть бюст, а брюки с имитацией под кожу придали ей бунтарский вид.

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