Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, устроила яркую фотосессию в новом платье

Девушка активно принимает участие в самых разных фотосессиях, занимаясь рекламой для модных брендов. Омович не скрывает, что ей нравится, как она выглядит после пластики. Поэтому рекламой одежды она занимается весьма открытой и не скрывающей фигуру.

Как видно на ролике, опубликованном на странице в Инстаграм, девушка решила исполнить подобие соблазнительного танца и покрутить фигурой с выгодного ракурса. Так, Омович в этот раз позировала в черном платье в пол и с глубоким вырезом на спине до самых ягодиц.

Девушка повернулась к объективу спиной и также, якобы случайно, показала лицо в конце ролика. Яркий макияж с акцентом на пухлые губы с красной помадой дополнили образ, а украшения с камнями удачно его завершили. Однако, по мнению некоторых пользователей, девушка сильно исхудала.

Отметим, Омович является одной из самых скандальных Инстаграм-моделей, которые зарабатывают на рекламе одежды и купальников. Благодаря пластике Алена получила, как она заявляет, «тело мечты». Вот что пишут под кадрами звезды:

«Ты красивая и у тебя прекрасные формы; Как люди пишут тут про зависть? Было бы чему завидовать 🙄; странно выглядит; Вы попу тоже делали? Сложный ли период реабилитации?; 😎 Spank it😁; Тебя можно спрятать за зубочисткой и не будет видно😂 сложно дышать, на честном слове держатся; Анорексия 😱;закачанная силиконом 👎; Ваши фото неймоверно красивые💥 💣».

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