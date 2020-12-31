Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в новогоднем образе

На фото Омович позирует в красном платье сс большим декольте. В наряде оказалась прозрачная верхняя часть и приличное декольте. Волосы звезда оставила распущенными, а стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон в отражение зеркала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уже все купили наряд на празднование НГ", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как Омович выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Зажигательная детка, тыковки готовы".

Мы писали, что известная модель Алена Омович показала себя в смелом образе.

В черном бикини девушка также недавно продемонстрировала достоинства своей фигуры во всей красе и не стала скрывать бюст. Лиф из тонкой полоски ткани скрыл грудь Алены лишь частично, что и стало причиной новых обсуждений.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, устроила необычную фотосессию в постели.

Девушка позировала только в красном нижнем белье без лифчика, однако для интриги прикрыла пышный бюст шестого размера одними пальцами, пододвинув их близко к камере. Удачная цензура получилась более чем соблазнительной, ведь Омович не скрыла достоинства полностью и показала при этом подтянутую фигуру в целом.

Напомним, украинская Кардашьян еле втиснула шестой размер в крохотную маечку

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян показала сквозь сеточку свое сокровище шестого размера

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в "невидимом" бикини переборщила с соблазном в ванной



