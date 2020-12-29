Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, устроила провокативную съемку в новом наряде

Модель известна благодаря своей рекламе одежды модных брендов. Каждый день Алена рассказывает, как снимается для разных онлайн-магазинов и показывает в Сторис часть своих работ. При этом на большинстве фото знаменитость старается делать акцент на своем бюсте.

И этот раз не стал исключением. Занимаясь рекламой нового мини-платья, девушка смогла удачно выставить на обозрение публики свои достоинства. Благодаря тонкой сеточке в зоне декольте Алена подчеркнула формы и также показала их размеры без лифчика – довольно глубокий вырез едва прикрыл самое главное.

Отметим, Омович уже отмечала, что не стыдится своей стройной фигуры и сделанных операций, так как в таком теле и именно в такой форме чувствует себя комфортнее всего.

«Платье 🔥, очень нравится ваша смелость; Ножки тоненькие, а бюст такой здоровый; она всегда такая красивая и элегантная, но совсем не прикрытая; Немножко поправится нужно,а так бомба😉; Ножки тихий ужас(; Beautiful ❤️; 👍 ты крутая, рождена искушать; эти ноги 🤦🏽‍♂️; рождена соблазнять; 😍stunningly beautiful 😍; Алена, если не будешь кушать, получишь по попе😂👋; Ужас, что с лицом?😂; 🔥 чёрный цвет идёт 👍».

Мы также писали, что девушка гордится фигурой, ведь с рождения она всегда была очень стройной и заявляет, что даже не сидит на диетах.

Однако, в последнее время поклонники все чаще замечают, что звезда похудела даже больше, чем обычно и теперь ее фигура напоминает фигуру девушки, страдающей от серьезного истощения организма и анорексии в целом. Алена отмечает, что привыкла к таким выпадам и уверяет, что с ней все в порядке.

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