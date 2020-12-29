Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свежий образ

На фото красотка показалась в белой майке и черных джинсах. Алена стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Как можно понять, Омович в салоне после того, как с ее волосами поработали профессионалы. Новый образ получился эффектным, хотя взгляд трудно оторвать от пышного бюста, который прямо выпирает из маечки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под публикацией, но так и хочется добавить: "Фантастика какая, для ночных фантазий".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович устроила провокационную съемку в новом наряде.

Занимаясь рекламой нового мини-платья, девушка смогла удачно выставить на обозрение публики свои достоинства. Благодаря тонкой сеточке в зоне декольте Алена подчеркнула формы и также показала их размеры без лифчика – довольно глубокий вырез едва прикрыл самое главное.

Мы писали, что известная модель Алена Омович рассказала о главных правилах красоты.

Омович с радостью рассказывает о своей жизни, делится пикантными кадрами и рассказывает, как ухаживает за собой. В этот раз Алена заговорила про витамины, которые употребляет для иммунитета.

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