Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала невероятные формы в бежевом бикини

Популярная модель с темными волосами, бронзовой кожей и необычной внешностью в целом не перестает удивлять публику. Несмотря на множество слухов о себе, девушка никак не комментирует сплетни и продолжает подогревать интерес публики смелыми фото в Инстаграм.

Алена старается всегда сделать акцент на достоинствах, которыми гордится и показать подтянутое тело. Последнее и стало причиной ее популярности, ведь тощая высокая модель выглядит, словно кукла Барби. А искусственный бюст и импланты в ягодицах еще больше удивляют пользователей, ведь следы операций на теле девушки невозможно скрыть.

В бежевом бикини с тоненькими и почти незаметными лямками Омович удалось показать тело с неожиданного ракурса в ванной:

«Damn🔥; чудесная девушка❤️; очень горячая и крутая девушка; Это фото с архивчика?); Силикон 😂😂; О боже ... 🔥🔥😍; Че то разехались они; Ой, штора поплыла☺️Удивительная девушка ❤️; Взрывной чудесный Ангел красоты 💞; Привет, красивая такая чувственность и эффектная отличная поза; Ого круто! Обалденно !! 👍💪Зеркало бомба 🔥🔥».

Мы также писали, что для фотосессий Алена меняет прически, надевает парики или делает высокие хвосты или косички с накладными прядями. Также звезда экспериментирует со стилем.

Однако главной особенностью всех ее образов остается намеренный акцент на пышном бюсте. Алена не хочет скрывать достоинства, считая их изюминкой в каждом новом фотосете. Так, этот раз не был исключением. Омович надела спортивный костюм, подчеркнув необычно стройное и худощавое тело.

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