Модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, в раскованной позе присела на пол и приспустила платье

Звезда старается каждый раз удивлять своими жаркими образами, пишет Politeka.net. Красотка с разных ракурсов и в самых горячих нарядах хвастается пышными прелестями.

В этот раз Омович записала видео, которое будоражит сознания фанатов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель присела на пол в черном платье, сверкнув оголенной спиной.

Алена сняла бретельки черного наряда и сверкнула бюстом без белья. Она в одном из кадров засветила самое сокровенное, что принято скрывать.

"Hi💋Такие видео вообще заходят? Или лучше старые добрые селфи?😂🙃 Зомб-Она яд 💔", - написала звезда.

За полчаса пост собрал более 14 тысяч просмотров и много комментариев.

"Уставшая", "Как же без фильтров приятно на лица посмотреть", "Ален, ты выглядишь лет на 50, жаль, что рядом с тобой нет хороших друзей, кто бы спасал твою больную голову, ты болеешь анорексией, ты реально этого не видишь? Почему родные тебя не ведут к психологу!! Как тебя жалко😢", "Да ладно - огонек - мы смотрим", " Накормите ее уже хоть кто то🤔", "Шикарно", "Как же Вам к лицу красная помада!!!Красавица😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович нарядилась в экстремально короткое матово-черное платье с накладными плечами и соблазнительным вырезом на бедре. Образ дополнили кожаные перчатки, шоферская кепка, темные очки в серебристой оправе и сапоги на высоких каблуках. Она добавила яркие нотки при помощи красного маникюра.

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