Модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, подготовила нескромный новогодний образ

Как пишет Politeka.net, фигуристая красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из модной студии, где разительно преобразилась. Девушка нарядилась в экстремально короткое матово-черное платье с накладными плечами и соблазнительным вырезом на бедре. Образ дополнили кожаные перчатки, шоферская кепка, темные очки в серебристой оправе и сапоги на высоких каблуках. Она добавила яркие нотки при помощи красного маникюра.

На одном из фото Алена Омович позирует возле алой новогодней елки, горделиво поправляя очки с чуть приоткрытыми губами. Вызывающий дизайн платья сделал акцент на ее стройных бедрах. На другом снимке модель села на корточки, широко расставив ноги. Она сфотографировала себя в зеркале, повернувшись к нему пятой точкой.

Внешний вид привел в восторг пользователей соцсети, которые расщедрились на оценки в комментариях:

"Тебе очень идёт 😍❤️"; "Ух прикольно 💪✌️🔥❤️"; "Ты сексуальная"; "Ты на полу, детка 👄"; "Ну ты палка 🤣"; "Алён... на первой перепуганная, а на второй укуренная 😏😂 😈🙈"; "Алена! Позвоночник береги! Сиськи чтоб не сломали! 👍👌"; "Счастливого Рождества, Королева"; "Великолепная принцесса"; "Пострясающая"; "Какая ты худая".

Ранее интернет-модель поделилась кадрами новой фотосессии, в которой предстала только в черном костюме-комбинезоне, единственной пикантными деталями которого стали глубокий вырез на бюсте, а также шнуровка на груди, яркий макияж дополнил внешний вид Алены Омович.

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