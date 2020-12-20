Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, устроила в ванной съемку в одном халате из кружев

Молодая знаменитость активно набирает популярность несмотря на то, что многие в социальной сети Инстаграм её критикуют за нескромное поведение и удивляются тому, как много девушка сделала пластических операций. Сама Алена не скрывает ничего, касающегося ее преображений и охотно делится мнением.

В тоже время у Омович много поклонников, которым нравится ее привлекательная внешность и выразительные черты лица. Главная особенность фигуры девушки в том, что она очень стройная и на некоторых кадрах может показаться, что модель даже излишне худощавая.

В этот же раз Алена сразила фигурой в черном халате из сеточки и тонких кружев, которые едва смогли прикрыть пышный бюст знаменитости шестого размера и ее тело в целом, ведь ничего кроме халата она не надела.

«Девушка цветок, потрясающе😘😘; Симпатичные разрезы 💜; Я тоже люблю такую одежду, невероятно👌💔; О, пожалуйста, один раз пройдитесь по лестнице; У тебя очень красивые ноги 🙈; красивые и вкусные эти ножки❤️; Вау .. я потерял дар речи. От тебя перехватывает дыхание. Совершенно потрясающий, шикарный и красивый ангел; вроде все скрыла, а вроде и показала все».

Девушка носит мини-платья, не прикрывающие ягодицы и зону декольте. А также даже во время съемок для рекламы одежды снимает белье.

Омович часто критикуют за откровенные кадры, обсуждают за тощую фигуру и любовь к пластике. Тем не менее, звезда также получает массу комплиментов от преданных фанатов, которые считают, что девушка отличается от других и не скрывает всех манипуляций, что с собой делала.

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