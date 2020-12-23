Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка сидела на полу в блузке, которую оставила расстегнутой. Девушка позировала перед зеркалом и ее совсем не смущал пикантный образ. Омович себя снимала на телефон в зеркало и хвасталась тоненькими ножками, которые выставила вперед. Еще модель засветила немного бюст, что сделало кадр максимально пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Липучка", - написала звезда.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Пик страсти".

Мы писали, что украинская модель Алена Омович впечатлила формами в одном кружеве.

«Вам нравится мороженое?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Омович позирует в одном кружеве, эффектно шаля с мороженым. Ним модель нарисовала сердечко у себя на «персике», на что обратили внимание ее поклонники.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович не смогла скрыть пикантную деталь своего нового образа.

Как видно на новых фото Омович, девушка и правда выглядит очень соблазнительно благодаря демонстрации своих форм в белом мини-платье со стяжками. Главное изюминкой ее образа стало отсутствие лифчика, отчего поклонники сразу обратили внимание на достоинства.

Напомним, украинская Кардашьян раскрепощенно приоткрыла халат на полу ванной комнаты

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в "шкуре" дико опозорилась, вывалив гигантский бюст

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян прилегла на животик, сверкнув упругими ягодицами в стрингах



