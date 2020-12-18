Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свои упругие ягодицы
Звезда перенесла несколько пластических операций, после которых стала с гордостью демонстрировать свои аппетитные части тела, пишет Politeka.net.
В этот раз модель показала упругие ягодицы в одних стрингах. Звезда лежала на белоснежной постели возле стеклянной двери.
Она облокотилась на руки, прикрыв грудь, отражение которой просматривалось на стекле.
Звезда лежала на животе, выставив пятую точку и приподняв ножки в теплых гольфах.
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"Где бы вы сейчас хотели оказаться больше всего?🙈 Я бы хотела в горы, где снег кругом и сидеть у камина с пледом 🥰", - подписала снимок украинская знаменитость.
За 20 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"И я бы хотела в горы,снег,камин,бокальчик вина)", "Ты такая красивая", "Восхитительная!", "Около Моря .😁", "Хорошие носки", "В отеле 🤦♀️ я устала от всех, хочу просто побыть одна, хотя бы день 🙏🏻", "Привет, прекрасный ангел, я так хочу быть с тобой у костра 😍😍❤️❤️❤️💋 Береги себя", "Красивое тату", "🔥🔥🔥😍с тобой и прямо на этой кроватке", "Какая красота", - написали поклонники.
Ранее мы писали, что Алена Омович надела маленькую майку, из которой пробивались самые интимные детали. Звезда обтянула свой шестой размер белоснежной тканью без стеснений и даже с гордостью.
Модель задрала маечку, посветив тонкой талией и упругим животом.
Стройные ножки также притягивали взгляд не меньше остального.
Кадры в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Напомним, что Алена Омович еле-еле прикрыла огромные прелести тонкими полосками ткани: "Бог существует!".
Как сообщала Politeka, Алена Омович впихнула свои прелести в короткий топ и похвасталась новой прической: "Потрясная Бэйб".
Также Politeka писала, что Алена Омович специально выпятила свои "персики" в тонкой маечке: "Ух, какие...".