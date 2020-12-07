Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, отбросила скромность вместе с одеялом

Знаменитая красавица не так давно рассказала, что попала в больницу в собственный день рождения и провела там несколько дней из-за того, что была неосторожна и простудила почки. Также девушка заверила, что намерена в ближайшее время беречь себя, ухаживать за телом и подлечиться.

Тем не менее, выписавшись из больницы и отправившись на отдых с возлюбленным, девушка попала под очередную волну критики. Все дело в том, что Алена не стала соблюдать собственные запреты, так как поделилась новым кадром в Инстаграм и показала, как развлекалась на улице без белья и совершенно не скрывая тело.

Для того, чтоб хоть как-то прикрыть наготу, Алена использовала белоснежное одеяло и повернулась к камере полубоком.

Вот как реагируют фанаты:

«Где купить такое одеяло, чтоб утро началось также?😂; Какая ты прелесть 😊 прекрасная и красивая😍😍; 🔥🔥🔥 таки WOW !!!; 💞💞захватывающе; Чай посладить?))☺; Просто🔥; You look stunning. 😍🔥; Вау! Не слишком ли откровенно ?); Лучшая🔥😍😘; S Body 😍❤️🔥; Отличный кадр 🔥; самая роскошная😍🔥😘; Смотрю вы бережете себя от холода как и планировали.. Постыдитесь».

Также мы писали, что недавно Омович в свой день рождения рассказала, как заболела и даже попала в больницу вместо того, чтобы отправиться на отдых. По этому поводу на фан-аккаунтах, посвященным звезде и ее модельным фотосессиям, тут же начали появляться яркие фото с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Один из таких кадров разделил пользователей сети во мнениях. Одни начали говорить, что поздравляют девушку с праздником и желают ей быть сильной, а также не расстраиваться из-за упущенного праздника, другие же раскритиковали Алену за неестественно выпяченную грудь в короткой маечке.

Напомним, что Алена Омович еле-еле прикрыла огромные прелести тонкими полосками ткани: "Бог существует!".

Как сообщала Politeka, Алена Омович впихнула свои прелести в короткий топ и похвасталась новой прической: "Потрясная Бэйб".

Также Politeka писала, что Алена Омович специально выпятила свои "персики" в тонкой маечке: "Ух, какие...".