Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, сделала селфи в лифте и акцентировала на том, что на ней натуральный мех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Омович в соцсети.

Так, модель запостила фото, на котором она позирует в лифте с очень откровенным декольте. На ней маленькое черное платье, которое прекрасно подчеркивает грудь и фигуру, а поверх она надела шубу из натурального меха. Она приспустила ее, обнажив плечо.

Омович спросила у фолловеров, нравятся ли им ее селфи и заявила, что с нетерпением ждет комментариев о шкурах убитых животных.

"Нравятся мои селфи? Do you like my selfies? P.S. С таким нетерпением жду комментариев о шкурах убитых животных", - написала она.

В комментариях фолловеры неоднозначно отреагировали на новый пост Омович и раскритиковали ее за "анорексию".

"Это анорексия, да?", "Самое лучшее - селфи без одежды", "Мне нравится. Шкуры "убитых" животных" тебе к лицу", "Вы уже заплатили за убитых животных своей внешностью и внутренним содержанием коробки, к которой прицеплены ваши уши", "Почему ты одеваешься, как проститутка?" - пишут в комментариях.

