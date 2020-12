Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, зробила селфі в ліфті та акцентувала на тому, що на ній натуральне хутро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Омович у соцмережі.

Так, модель запостила фото, на якому вона позує в ліфті з дуже відвертим декольте. На ній маленька чорна сукня, яка чудово підкреслює груди і фігуру, а поверх вона надягнула шубу з натурального хутра. Вона приспустила її, оголивши плече.

Омович запитала у фоловерів, чи подобаються їм її селфі та заявила, що з нетерпінням чекає на коментарі про шкури вбитих тварин.

"Подобаються мої Селфі? Do you like my selfies? P.S. З таким нетерпінням чекаю комментов про шкури вбитих тварин", - написала вона.

В коментарях фоловери неоднозначно відреагували на новий пост Омович та розкритикували її за "анорексію".

"Це анорексія, так?", "Найкраще - селфі без одягу", "Мені подобається. Шкури "вбитих" тварин" тобі пасують", "Ви вже заплатили за вбитих тварин своєю зовнішністю і внутрішнім змістом коробки, до якої причеплені ваші вуха", "Чому ти одягаєшся, як проститутка?" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Олена Омович ледве-ледве прикрила величезні принади тонкими смужками тканини: "Бог існує!".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович впихнула свої принади в короткий топ і похвалилася новою зачіскою: "Приголомшлива Бейб".

Також Politeka писала, що Олена Омович спеціально вип'ятила свої "персики" в тонкій маєчці: "Ух, які...".