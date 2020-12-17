Скандальная украинская модель Алена Омович решила удивить поклонников, полностью раздевшись на камеру

Красотка, которая успела прославиться в сети благодаря своей любви к откровенным образам и пластическим операциям, поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этом снимке «украинская Кардашьян» решила совсем забыть о правилах приличия и показала себя как есть. Так, фото сделано в душе, а позирует на нем девушка совершенно голой.

Омович стоит спиной к камере, однако в кадре все равно видны ее ягодицы и часть груди шестого размера. Модель оперлась о стену одной рукой, демонстрируя свой красный маникюр. На снимке можно также рассмотреть ее татуировку, которая спускается прямо по хребту красотки.

«Скучали по мне?», - поинтересовалась Омович.

Впрочем, ответить на этот вопрос ее поклонники не смогли: девушка решила запретить комментарии под этой публикацией. Возможно, это связано с большим количеством критики, которое в последнее время можно заметить у нее на странице.

Ранее мы писали, что Алена показала фото, для которого она надела маленькую майку, из которой пробивались самые интимные детали. Звезда обтянула свой шестой размер белоснежной тканью без стеснений и даже с гордостью.

Модель задрала маечку, посветив тонкой талией и упругим животом.

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