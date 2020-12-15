Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила бюстом на улице
Украинская звезда прославилась в сети, благодаря своей удивительной фигуре, пишет Politeka.net. Мало того, что модель сделала несколько пластических операций, так она еще и пользуется фотошопом, в чем ее обвиняли пользователи сети.
Однако модель не обращает внимания на хейтеров и продолжает размещать откровенные фото.
В этот раз соблазнительница полностью разделась и сверкнула оголенными частями тела. Модель позировала на балконе, выставив всю красоту в сторону улицы.
При этом модель немного прикрылась белоснежным одеялом.
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"Morning Vibes😻 Советуйте ваши любимые рестораны во Львове 🙈Где вкусненько можно покушать 😅", - написала украинская Кардашьян.
Всего за четыре минуты пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Татуировка на позвоночнике просто 🔥, интересно сильно больно там бить?) ", "очень се**уально 🔥🔥", "Красотка🔥", "филигранно", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Алена Омович полностью обнажилась, скрыв свой бюст рукой. Однако все равно было видно, насколько большой у нее размер прелестей, а именно - шестой.
Кроме того, нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругий животик.
Примечательно, что Омович была без макияжа и показывала в камеру средний палец с красным маникюром.
Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала лишь в одном красном белье с кружев и позируя прямо в белоснежной постели.
Пользователи сети написали в сторону шикарной красотки много приятного.
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