Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила бюстом на улице

Украинская звезда прославилась в сети, благодаря своей удивительной фигуре, пишет Politeka.net. Мало того, что модель сделала несколько пластических операций, так она еще и пользуется фотошопом, в чем ее обвиняли пользователи сети.

Однако модель не обращает внимания на хейтеров и продолжает размещать откровенные фото.

В этот раз соблазнительница полностью разделась и сверкнула оголенными частями тела. Модель позировала на балконе, выставив всю красоту в сторону улицы.

При этом модель немного прикрылась белоснежным одеялом.

"Morning Vibes😻 Советуйте ваши любимые рестораны во Львове 🙈Где вкусненько можно покушать 😅", - написала украинская Кардашьян.

Всего за четыре минуты пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Татуировка на позвоночнике просто 🔥, интересно сильно больно там бить?) ", "очень се**уально 🔥🔥", "Красотка🔥", "филигранно", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович полностью обнажилась, скрыв свой бюст рукой. Однако все равно было видно, насколько большой у нее размер прелестей, а именно - шестой.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругий животик.

Примечательно, что Омович была без макияжа и показывала в камеру средний палец с красным маникюром.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала лишь в одном красном белье с кружев и позируя прямо в белоснежной постели.

Пользователи сети написали в сторону шикарной красотки много приятного.

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