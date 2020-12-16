Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свой шестой размер в белой маечке

Известная красотка впечатляет своими совершенствами в разной одежде, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила показаться в одном белье.

Алена надела маленькую майку, из которой пробивались самые интимные детали. Звезда обтянула свой шестой размер белоснежной тканью без стеснений и даже с гордостью.

Модель задрала маечку, посветив тонкой талией и упругим животом.

Также модель надела маленькие трусики, натянувшиеся чуть выше бедер. Красотка немного отставила бедро в бок, заворожив своим изгибом.

Стройные ножки также притягивали взгляд не меньше остального.

Модель распустила волосы, а на ее лице не было макияжа.

Стоит отметить, что украинская знаменитость позировала на балконе и позади нее открывались чудесные виды. Только удивляешься, и как ей не холодно.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь были обнародованы в сторис.

Ранее мы писали, что Алена Омович сделала несколько пластических операций и теперь с гордостью демонстрирует формы.

Звезда на одном из фото полностью разделась и сверкнула оголенными частями тела. Модель позировала на балконе, выставив всю красоту в сторону улицы.

Ранее сообщалось, что Алена Омович кардинально сменила имидж. Она наростила себе волосы и сделала длинную косу как у Лары Крофт. Выглядела модель впечатляюще, но многим поклонникам ее новый образ не понравился.

«Горячо или нет?», - подписала видео модель.

Пользователи сети написали все, что думают.

Напомним, что Алена Омович еле-еле прикрыла огромные прелести тонкими полосками ткани: "Бог существует!".

Как сообщала Politeka, Алена Омович впихнула свои прелести в короткий топ и похвасталась новой прической: "Потрясная Бэйб".

Также Politeka писала, что Алена Омович специально выпятила свои "персики" в тонкой маечке: "Ух, какие...".