Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном виде

На фото Омович позирует в черном платье с большим декольте и без белья. Красотка стояла в ванной перед зеркалом и снимала себя на телефон. Девушка соблазнительно выгнулась, а волосы собрала в узел. На одном кадре звезда без мейка, а на втором решила использовать макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2? (Без мейка или С мейком?)

Платье бюстье с идеальным силуэтом", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Превосходное платье", "Выглядишь потрясающе!", "Я ничего против пластики не имею , но это уже перебор, не красиво", "Какая классная, ну очень!", "Ох, мать родная", "Кто тебя создал такую, выходи за меня", "Да она сейчас лопнет", "Талия сколько обхват? Прям очень красивая и тонкая".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович посветила бюстом на улице.

В этот раз соблазнительница полностью разделась и сверкнула оголенными частями тела. Модель позировала на балконе, выставив всю красоту в сторону улицы.

При этом модель немного прикрылась белоснежным одеялом.

Напомним, украинская Кардашьян в белом топе и с расстегнутыми шортами забыла прикрыть "кексы"

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