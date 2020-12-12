Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась перед зеркалами истощавшей фигурой

Алена стала известна, как довольно скандальная модель, которая часто находится в центре обсуждений в социальной сети Инстаграм. Все дело в том, что девушка сделала не одну пластическую операцию, кардинально сменив свою внешность ради идеального, по ее мнению, тела.

Поэтому всю критику Омович игнорирует, а на большинстве фото позирует практически без одежды, ведь не желает скрывать свое преображение. У девушки, несмотря также на всю критику, есть и армия поклонников, которые всегда нахваливают необычную красоту модели.

В розовом крошечном бикини Алена выглядела очень соблазнительно, а украшения с множеством камней лишь дополнили и без того откровенный лук Омович. Девушка присела перед зеркалом и согнула ноги в коленях, благодаря чему она смогла похвастаться сразу и бюстом, и ячгодицами.

Смелый ракурс не оставил поклонников в стороне:

«Мне очень нравится ваша смелость, ого 😍😍♥; это окей, но она очень худая️🔥👌; столько огня дарит эта женщина🔥😍; А что за топик?; я не знаю, откуда такие берутся, но они точно захватывают мир; все фотографии гипертонические👍🏻; 😍👌🏻perfect 🍑🍑👌🏻; Ого какие банки 🔥; Хорошие дыньки 👌👌; Beautiful😍😘; Алена вы конечно бомба 💥🤍 но не увеличивайте больше грудь пожалуйста 🙈».

Ранее мы также писали, что Алена работает альтернативной моделью, рекламирует разную одежду для онлайн-магазинов и снимается в фотосессиях, где выставляет свое тело напоказ без малейшего смущения. Омович считает, что сделала бюст и поставила имплантаты в ягодицы не для того, чтобы скрывать фигуру.

На фан-аккаунтах также поддерживают модель и показывают ее лучшие кадры, а также домашние селфи. На одном из таких Алена позировала лишь в одном красном белье с кружев и позируя прямо в белоснежной постели.

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