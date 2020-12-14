Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, не смогла скрыть пикантную деталь своего нового образа

Удивительно стройная модель с привлекательной и необычной внешностью не оставлять пользователей социальной сети Инстаграм равнодушными. Девушка часто показывает свои оригинальные фото, а также делится кадрами, отснятыми заранее для рекламы одежды онлайн-магазинов.

Алена привыкла при этом во время рабочей съемки всегда выставлять напоказ свой бюст, так как очень гордится им и считает, что прятать его ни имеет смысла. Все дело в том, что Омович ранее неоднократно делала пластику, чтобы получить бюст аж шестого размера.

Как видно на новых фото Омович, девушка и правда выглядит очень соблазнительно благодаря демонстрации своих форм в белом мини-платье со стяжками. Главное изюминкой ее образа стало отсутствие лифчика, отчего поклонники сразу обратили внимание на достоинства.

«Очень красиво 😍🖤; И то и другое, хорошо слева и справа; удивительная худышка💖Симпатичная, очень модница🖤; очень красивая Алена; Барби💕; Вы очень миленькая; Какая же роскошная; задержите дыхание️❤️; Никто не убивает так, как ты; Такая красивая ❤️».

Мы также писали, что всю критику Омович игнорирует, а на большинстве фото позирует практически без одежды, ведь не желает скрывать свое преображение. У девушки, несмотря также на всю критику, есть и армия поклонников, которые всегда нахваливают необычную красоту модели.

В розовом крошечном бикини Алена выглядела очень соблазнительно, а украшения с множеством камней лишь дополнили и без того откровенный лук Омович. Девушка присела перед зеркалом и согнула ноги в коленях, благодаря чему она смогла похвастаться сразу и бюстом, и ягодицами.

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