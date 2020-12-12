Модель из Киева Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новый снимок с отдыха на радость воздыхателям

Сейчас модель отправилась отдыхать на престижный курорт Буковель в Карпатах о чем она сообщила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

«Снега я конечно так и не получила, зато здесь такое красивое небо 🙈😍», - написала она.

Красотка попозировала в очень откровенном купальнике кислотного цвета, выставив свою худосочную фигуру и пышный бюст шестого размера на всеобщее обозрение.

На снимке Алена приняла провокационную позу возле окна, из которого открывался невероятно красивый горный пейзаж.Однако в комментариях фанаты обратили внимание на левую кисть руки, которая выглядела очень неестественно. По всей видимости, девушка переборщила с фотошопом или каким-либо другим фоторедактором.

"Что с левой кистью руки?", - спрашивают в сети.

Отметим, что Алена Омович известна своей страстью к пластическим операциям и различными косметологическим процедурам. В соцсетях девушка выставляет различные провокационные фотографии, на которых демонстрирует свои прелести во всей красе благодаря чему имеет массу поклонников. Также она рекламирует одежду отечественных марок.

До этого мы писали, что красотка хвасталась перед зеркалом истощавшей фигурой.

В розовом крошечном бикини она выглядела очень соблазнительно, а украшения с множеством камней лишь дополнили и без того откровенный лук Омович. Девушка присела перед зеркалом и согнула ноги в коленях, благодаря чему она смогла похвастаться сразу и бюстом, и ячгодицами.

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