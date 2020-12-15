Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, впечатлила кадром в слишком тонком топе

Алена привыкла покорять Инстаграм довольно смелыми образами, под которым совсем не скрывает свои достоинства. Девушка носит мини-платья, не прикрывающие ягодицы и зону декольте. А также даже во время съемок для рекламы одежды снимает белье.

Омович часто критикуют за откровенные кадры, обсуждают за тощую фигуру и любовь к пластике. Тем не менее, звезда также получает массу комплиментов от преданных фанатов, которые считают, что девушка отличается от других и не скрывает всех манипуляций, что с собой делала.

На представленном фото соблазнительная модель с загорелой кожей устроила ранее во время отдыха съемку, показав смелый образ без лифчика. В белом крошечном топе и с расстегнутыми экстра-короткими шортами Омович выглядела довольно привлекательно:

«Удивительно 💖🌹🌹; Просто идеально; Недавно писала что простудилась теперь опять😂👍; Ты восхитительно выглядишь 👅🤪🍒; меня одежду как перчатки😀; Самая милая девушка 😚; Без комментариев ❤️❤️; Тебе не холодно? 🥶; Идеально, пик страсти❤️; Мы не знаем что это такое; красивый вид сзади? Покажите; Вкусная малышка; нормальная баба, живёт для себя и ложит на мнение других».

Также мы писали, что Алена привыкла при этом во время рабочей съемки всегда выставлять напоказ свой бюст, так как очень гордится им и считает, что прятать его ни имеет смысла. Все дело в том, что Омович ранее неоднократно делала пластику, чтобы получить бюст аж шестого размера.

Как видно на новых фото Омович, девушка и правда выглядит очень соблазнительно благодаря демонстрации своих форм в белом мини-платье со стяжками. Главное изюминкой ее образа стало отсутствие лифчика, отчего поклонники сразу обратили внимание на достоинства.

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