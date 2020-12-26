Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала стильный фитнес-образ

Модель работает с рекламой одежды уже достаточно давно, поэтому привыкла постоянно менять образы и показывать неожиданные имиджи. Для фотосессий Алена меняет прически, надевает парики или делает высокие хвосты или косички с накладными прядями. Также звезда экспериментирует со стилем.

Однако главной особенностью всех ее образов остается намеренный акцент на пышном бюсте. Алена не хочет скрывать достоинства, считая их изюминкой в каждом новом фотосете. Так, этот раз не был исключением. Омович надела спортивный костюм, подчеркнув необычно стройное и худощавое тело.

В узких лосинах и мини-топике модель вызвала удивление у фанатов, ведь показалась многим еще более похудевшей, чем прежде.

«Зачем ты с себя так изуродовала? 🤮; просто ппц, весь вес туда ушел🤣; А зачем такая поза с изгибом как у атлантической креветки?; Я всегда смотрю на твои ноги 😭😍; у неё оказывается есть глаза 👀; Какие глаза👍👍👍 могут быть тут, когда такой шикарный вид! ❤;Понимаю грудь еще делают силикон, но *опу это полнейший бред🤦‍♂️; Шикарна 😍; Алена Вы очень красивая девушка ❤️❤».

Мы также писали, что модель не перестает поражать даже дома, показывая на личных селфи довольно неоднозначные и провокативные образы. В частности, в этот раз на ярком снимке Алена решила показать, как веселится в белоснежной и мягкой постели, на которой часто устраивает фотосессии у окна.

Девушка позировала только в красном нижнем белье без лифчика, однако для интриги прикрыла пышный бюст шестого размера одними пальцами, пододвинув их близко к камере. Удачная цензура получилась более чем соблазнительной, ведь Омович не скрыла достоинства полностью и показала при этом подтянутую фигуру в целом.

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