Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, озадачила слишком худощавой фигурой

Стройная модель, которая занимается рекламой одежды для онлайн-магазинов не перестает удивлять откровенными и даже дерзкими образами, ведь совсем не скрывает свое тело. Девушка гордится фигурой, ведь с рождения она всегда была очень стройной и заявляет, что даже не сидит на диетах.

Однако, в последнее время поклонники все чаще замечают, что звезда похудела даже больше, чем обычно и теперь ее фигура напоминает фигуру девушки, страдающей от серьезного истощения организма и анорексии в целом. Алена отмечает, что привыкла к таким выпадам и уверяет, что с ней все в порядке.

Показав недавно себя в черном платье из тонкой ткани с прозрачным низом, Омович удалось обескуражить тощими ножками-спичками.

«1 или 2?🐈‍⬛Платье и сумочку заказывала у @dmydshop 🎁 Мне идёт чёрный цвет?♠️», - пишет Алена.

«Ножки как спичечки; Ну конечно такие ножки не в тренде, немного надо поправиться, и будет красиво👌; на кухню срочно 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️; Ножки как сосулка😂; Поменяй уже эти импнтанты на нормальный размер которые подойтут твоему телу, и мышечную массу набрать надо; Обе💫💫; я никогда не видел такую красивую женщину, как ты😍;; Обе, ты прекрасна 😍; Красивая😻😻😻; Платье 🔥, сумочка - шик! а про блеск для губ как-то ни слова....; Ножки тоненькие, ручки тоненькие, а плачу. Одни импланты торчат».

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Однако главной особенностью всех ее образов остается намеренный акцент на пышном бюсте. Алена не хочет скрывать достоинства, считая их изюминкой в каждом новом фотосете. Так, этот раз не был исключением. Омович надела спортивный костюм, подчеркнув необычно стройное и худощавое тело.

В узких лосинах и мини-топике модель вызвала удивление у фанатов, ведь показалась многим еще более похудевшей, чем прежде.

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